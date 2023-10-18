Грозовой перехват: российская ПВО отразила ракетный удар противника

Вооруженные силы РФ 17 октября перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре бомбы GLSDB противника. Их целями были объекты, на которых базируется авиационная техника, сообщили источники «Известий». Одновременно с ударом ракетными комплексами ВФУ предприняли атаки дронами-камикадзе сразу на нескольких направлениях. Бомба GLSBD является достаточно тяжелой целью, так как не оставляет за собой инверсионный след, объяснили эксперты, но наши зенитчики нашли способ сбивать ее . Также 17 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода.

Успешная работа ПВО

Российские средства противовоздушной обороны 17 октября перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре бомбы GLSDB вооруженных формирований Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в ночь на 17 октября украинское командование предприняло попытку нанести массированный удар современными высокоточными средствами поражения. В том числе – и новейшими оперативно-тактическими комплексами GLSBD. Их целями стали в том числе объекты, на которых базируется авиационной техники.

Одновременно с ударом ракетными комплексами украинское командование предприняло атаки дронами-камикадзе сразу на нескольких направлениях. Как отметили собеседники издания, российские средства ПВО в целом справились с отражением удара. В том числе как минимум одна система GLSBD была перехвачена до того, как произошло отделение управляемой бомбы от ракеты.

Если обычные ракеты, выпущенные из систем залпового огня, можно отследить по инверсионному следу, то бомба GLSBD просто планирует, из-за этого она становится достаточно сложной целью , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Но наши зенитчики нашли способ сбивать их, — подчеркнул он. — Эта бомба у американцев до сих пор считается экспериментальной. За всё время СВО было несколько ее пусков, но по всем наши военнослужащие отработали. Эта система залпового огня должна была демонстрировать промышленную дальность на 130-160 километров. Она также является высокоточной, которая летит по координатам целей и сбивает их. Видимо американцы планируют создать так называемую «длинную руку».

Новый корпус завода «Алмаз-Антей»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна «Алмаз-Антей» , сообщили в военном ведомстве 17 октября. На нем будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые считаются лучшими в мире.

— Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции. Сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России, — отметил Шойгу на церемонии.

Министр подчеркнул, что решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в короткие сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике. Запуск такого завода должен позволить нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения.

Он также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова, московских строителей «за успешную реализацию важного для страны проекта».

— Наша система ПВО крайне востребована нашими зарубежными коллегами, партнерами, теми, кто покупает у нас эти системы, потому что они являются лучшими в мире и, надеюсь, таковыми будут и дальше, — подытожил глава военного ведомства.

Все атаки ВФУ отражены

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях , сообщили в Минобороны РФ 17 октября.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тимковка Харьковской области и Надия в ЛНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВФУ, а также нанесено поражение войскам и технике двух механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Шипиловка и Кузьмино в ЛНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение личному составу и технике противника в районах Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВФУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск Восток нанесли огневое поражение войскам подразделений 72-й механизированной бригады ВФУ в районе Угледара в ДНР.

На запорожском направлении отражены четыре атаки механизированной и десантно-штурмовой бригад ВФУ в районе Вербового.

Под наблюдением «Ланцетов»

С помощью беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие выявляют места базирования вооруженных формирований Украины на южнодонецком направлении. О своих целях и задачах наши бойцы рассказали военному корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю.

— Наша цель — не допустить скрытного продвижения противника. В основном выявляем места дислокации артиллерии противника. Передаю координаты начальнику артиллерии, а они уже начинают отрабатывать, — рассказал оператор полезной нагрузки с позывным Хам.

На кадрах, предоставленных корреспондентом, видна боевая работа операторов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота — наведение «Ланцета». В результате была уничтожена американская гаубица М777.

Беспилотник «Орлан-10» — глаза разведки и артиллерии. Собирается он под землей в блиндаже. По словам наших военнослужащих, там хватает места, чтобы проверить все системы и уложить парашют. Запускают дрон быстро и каждый раз с нового места.

— Мы летаем вообще постоянно, когда погода позволяет. Даже сейчас, когда мы с вами говорим, у меня «птички» в воздухе, — сказал командир подразделения БПЛА с позывным Ольха.

В подразделении есть не только разведывательные, но и ударные беспилотники. На их счету десятки боевых машин ВФУ.

— В середине можно установить кумулятивный заряд, но главное отличие от остальных дронов — это отсутствие камеры. Спереди устанавливается головка самонаведения, — рассказал корреспондент.

Такое количество российских беспилотников отразилось на тактике ВФУ. На передний край теперь со стороны противника отправляется только пехота.

— Если раньше подъезжали на боевых машинах близко, то теперь стараются подальше держаться от нас, — подчеркнул один из бойцов.

Российские ПВО сбили Ми-8

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1175 боевиков ВФУ и 63 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 17 октября.