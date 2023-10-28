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Американский разведчик указал на способность ВС РФ ликвидировать остатки ВСУ
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Американский разведчик указал на способность ВС РФ ликвидировать остатки ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полному уничтожению ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации», — сказал он в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Как отметил Риттер, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

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Ранее, 27 октября, Риттер отметил, что США не понимают, как России удалось создать такие сильные системы ПВО в зоне спецоперации.

25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней. По его словам, возможности украинской армии снижаются и отмечаются большие потери авиации противника.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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