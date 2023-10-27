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Списать на берег: ВС РФ пресекли попытки форсирования Днепра

Российские войска уничтожают склады с резервами ВФУ на херсонском направлении
Фото: РИА Новости
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В ночь с 25 на 26 октября ВФУ предприняли очередную попытку высадить десантную группу на херсонском направлении. Ее поддерживали артиллерийские подразделения, сообщили источники «Известий». Российские бойцы обнаружили и уничтожили отряд. Пытаясь переправиться на левый берег Днепра, противник хочет отрезать для ВС РФ сухопутный коридор на Крым, считают эксперты. За последние сутки на этом участке украинские боевики потеряли более 25 человек, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б». 26 октября президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 119-й ракетной бригаде.

ВФУ не видно берега

На херсонском направлении российские подразделения уничтожили более 25 украинских боевиков, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и склад боеприпасов ВФУ в районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области, сообщили 26 октября в Минобороны России.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в ночь с 25 на 26 октября украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку высадить десантную группу на херсонском направлении. Ее поддерживали артиллерийские подразделения. В нескольких районах были сосредоточены резервные подразделения, которые должны были вступить в бой и расширить захваченную территорию.

Самоходная гаубица «Мста-С» выполняет боевое задание на закрытой огневой позиции

Самоходная гаубица «Мста-С» выполняет боевое задание на закрытой огневой позиции

Фото: РИА Новости

Отряд лодок и катеров обнаружили уже в ходе выдвижения. Российские войска вскрыли и места сосредоточения украинских резервов. По выявленным объектам нанесли несколько авиационных ударов. Также украинские объекты были поражены оперативно-тактическими ракетами.

Противник, пытаясь переправиться на левый берег Днепра, хочет отрезать для нас сухопутный коридор на Крым — это его жгучее желание, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Хотя высадиться на нашем берегу для ВФУ проблематично. Для этого необходимо закрепиться отдельным ДРГ, а затем переправить технику. Но ДРГ российские бойцы уничтожают, — объяснил он. — Тем не менее ВСУ не оставляют попыток. Например, сформировали резервы, так называемый корпус морской пехоты. Немцы им дали машины-амфибии, которые могут плавать, американцы дали лодки, но всё уничтожается нашими бойцами. У нас там находятся уже проверенные боем морпехи. Украинское командование торопится хоть что-то сделать, чтобы потом снова попросить у Запада оружие. Но успехом у них это не закончится.

По мнению эксперта, задуманное ВФУ контрнаступление на херсонском направлении завершится тем, что они уйдут в глухую оборону на осенне-зимний период, чтобы накопить силы и попытаться вновь наступать весной.

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Атаки ВФУ отбиты

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях, на остальных наносили поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 26 октября.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп трех механизированных и егерской бригад ВФУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила четыре атаки штурмовых формирований двух механизированных бригад ВФУ в районах Червоной Дибровы, Петровского в ЛНР и Торского в ДНР.

Военнослужащий ВС РФ готовит к выстрелу противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Военнослужащий ВС РФ готовит к выстрелу противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск отражена атака штурмовой группы ВФУ в районе Богдановки в ДНР. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки в ДНР.

На запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВФУ в районе Работино.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение скоплениям войск и техники механизированной, мотопехотной бригад ВФУ и двух бригад теробороны в районе Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР.

Огонь с двух сторон

Военный корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на позициях наших бойцов в районе Работино и пообщалась с командиром танкового взвода ВС РФ Абдулазизом Юсуповым.

— Ощущается, что вооруженные формирований Украины выдохлись. Потому что они уже отправляют одну-две бронемашины, «Казак» или тот же Bradley, пытаются за один метр уцепиться и сразу мы их выбиваем, — рассказал военный.

БМП М2 Bradley, уничтоженные военнослужащими РФ

БМП М2 Bradley, уничтоженные военнослужащими РФ

Фото: соцсети

Украинские боевики на запорожском направлении сейчас пытаются выйти к дороге Токмак – Васильевка. По словам военкора, с двух сторон работают танки и гаубицы. Противник производит постоянные ротации, пытаясь закрепиться, но не получается. Наши ведут огонь всегда с разных позиций.

Юсупов начинал в зоне СВО рядовым, а сейчас дослужился до лейтенанта. Он не раз участвовал в танковых дуэлях, выводя свою машину против двух вражеских. Абдулазиз Юсупов награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Медаль «За отвагу» одного из военнослужащих РФ в Запорожской области

Медаль «За отвагу» одного из военнослужащих РФ в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российский военнослужащий рассказал, что была ситуация, когда украинский пулеметчик взял в заложники женщину с младенцем и вел огонь из окна дома. Устранить боевика смог только снайпер.

— По радиосвязи сообщили, что из окна дома работает пулеметчик. Но они по нему стрелять не могут. И объяснить тоже не могли, почему. Поехал я. Смотрю в это окно и вижу, что сидит пулеметчик, строчит с окна. Справа от него стоит женщина, слева ее младенец. Я просто не смог стрельнуть туда и убить ребенка. Я был к этому не готов, — рассказал он.

Новые гвардейцы

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 119-й ракетной бригаде, сообщили на сайте Кремля. Бригада получила его за стойкость и мужество, массовый героизм и отвагу, которые были проявлены в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 850 боевиков ВФУ и 43 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в зоне проведения специальной военной операции

Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в зоне проведения специальной военной операции

Фото: РИА Новости

В Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВФУ.

В ДНР поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВФУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Российские средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB, а также 27 украинских БПЛА.

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