США не понимают, как России удалось создать такие сильные системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации. Об этом 27 октября заявил бывший американский разведчик США Скотт Риттер в разговоре с журналистом Гарландом Никсоном на YouTube-канале.

«Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители [Вооруженных сил Украины] сбиваются», — отметил он.

Риттер добавил, что американские военные наблюдают за всем, используют свои радары и авиационные комплексы радиообнаружения и наведения, но при этом все равно не могут понять, что происходит.

По его словам, все передовые самолеты военно-воздушных сил США буквально «испарятся в воздухе» в случае потенциального конфликта с Россией.

Ранее в этот день в Министерстве обороны России сообщили, что с 1 октября истребители Воздушно-космических сил РФ и средства ПВО уничтожили 31 украинский самолет и три вертолета, включая 20 самолетов МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, бомбардировщик Су-24, два самолета Л-39 и три Ми-8.

До этого, 25 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней. По его словам, возможности украинской армии снижаются и отмечаются большие потери авиации противника.