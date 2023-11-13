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Миссия ЕС в декабре обсудит возможные гарантии безопасности для Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Миссия Европейского союза отправится в декабре в Киев для обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Отмечается, что ранее уже обсуждались военная помощь и обязательства в сфере безопасности. На прошлом саммите ЕС Боррелю поручили разработать обязательства в сфере безопасности Евросоюза для Украины, добавил он.

«Мы работаем над этим, и в начале следующего месяца я направлю миссию в Киев с предложениями, которые мы обсудим с украинцами. Если я смогу, я сам с удовольствием поеду», — подчеркнул Боррель.

Кроме того, глава дипломатии ЕС указал, что альянс не успеет реализовать свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Он дополнил, что Брюссель не отказывается совсем от этой задачи совсем, «все зависит от того, как быстро контракты будут выполнены и заводы смогут производить».

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Ранее, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что двусторонние переговоры по гарантиям безопасности для Украины находятся на ранних стадиях. 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил, указал он. По словам Блинкена, процесс будет происходить «в ближайшие месяцы».

До этого, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в зоне конфликта, а также поделился планами работы над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, Киев и Париж начнут работать над двусторонним документом по гарантиям.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Страны НАТО 11 июля в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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