В Кремле прокомментировали итоги первого дня саммита НАТО

Пока саммит НАТО в Вильнюсе не завершился, оценить итоги не удастся, но Россия негативно относится к теме вступления Украины в НАТО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 12 июля.



Песков назвал стремление Украины вступить в НАТО ошибочным.



«Ошибочно и потенциально опасно. Предоставляя гарантии безопасности Украины, они (НАТО) посягают на безопасность России. Мы слышим голоса политиков, которые отдают себе отчет в этом, надеемся, голоса будут услышаны», — отметил он.



Комментируя коммюнике НАТО в отношении РФ и Китая, Песков заявил, что подобные заявления говорят о непонимании отношений Москвы и Пекина.



«Эти отношения несут мир и стабильность, никогда не были направлены против третьих стран», — добавил он.

Страны НАТО 11 июля в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

В тот же день Песков заявил, что на саммите НАТО сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саммит спектаклем в поддержку Украины. Также она отметила, что уже появляется множество информации о новых пакетах помощи Киеву.



Саммит НАТО проходит 11–12 июля в Вильнюсе, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станут дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового Совета Украина – НАТО.