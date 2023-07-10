Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агенство отмечает, что пресс-секретарь Зеленского отказался от комментариев.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. На предстоящей встрече главы государств альянса обсудят возможное предоставление членства Киеву путем проведением дальнейших реформ на Украине, утвердят многолетний пакет поддержки страны, а также будет создан совет Украина – НАТО. Кроме того, по словам генсека блока Йенс Столтенберга, страны-участницы подтвердят, что Киев присоединиться к альянсу.

Ранее в этот день газета Bild сообщила, что ФРГ не согласится с формулировками о «приглашении» Украины в Северо-атлантический альянс или с ее «законным местом» в НАТО в итоговом документе встречи в Вильнюсе. По данным издания, Германия и США планируют подписать с Киевом новую декларацию, что означает поддержку курса на его вступление военно-политический блок без какой-либо конкретики. В материале уточнили, что это решение разозлило Зеленского.

Тогда же эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» заметил, что, по его мнению, на саммите НАТО предложит Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс.

Накануне газета The Daily Telegraph написала о том, что Германия на саммите военно-политического блока выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к прямой конфронтации с Россией.

9 июля президент США Джо Байден указал на отсутствие внутри НАТО единого мнения о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас. Прежде Киеву необходимо выполнить ряд требований.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.