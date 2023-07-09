The Daily Telegraph узнала о намерении ФРГ задержать принятие Украины в НАТО

Германия на саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к прямой конфронтации с Россией. Об этом 8 июля написала британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в НАТО.

«Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы были процесс и время для того, чтобы разработать гарантии (безопасности. — Ред.) и таким образом фактически заблокировать членство», — указал источник.

По данным источника, в Германии против того, чтобы российское руководство «потенциально протестировало статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне.

Отмечается, что США, Великобритания и ряд стран ЕС разрабатывают ряд двусторонних гарантий безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в условиях отсутствия членства в НАТО. При этом ряд восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считает, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.

Ранее в этот день посол Латвии в Германии Алда Ванага сказала, что в условиях продолжающихся боевых действий Украина не может стать членом НАТО.

7 июля американский сенатор Рэнд Пол заявил, что принятие Украины в Североатлантический альянс может привести к войне США с Россией.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО ввиду конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.

Кроме того, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По его словам, Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

Ранее, 5 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые также соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику открытых дверей НАТО.

Тогда же глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

3 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.