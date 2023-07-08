В США предупредили о войне с Россией в случае принятия Украины в НАТО

Принятие Украины в Североатлантический альянс может привести к войне США с Россией. Об этом 7 июля заявил американский сенатор Рэнд Пол.

«Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией, чего никто не должен желать», — написал он в Twitter.

Таким образом он ответил на предложение коллеги по Республиканской партии сенатора Линдси Грэма, который рассказал о своих планах работать над резолюцией по дальнейшему принятию украинского государства в альянс. Вести работы, по его словам, он собирался с представителями обеих партий США.

«Абсолютно не согласен», — подчеркнул Пол.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО ввиду конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.

Также советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По его словам, Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

Ранее, 5 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые также соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику открытых дверей НАТО.

В этот же день глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.