Посол Латвии исключила вступление Украины в НАТО во время конфликта

В условиях продолжающихся боевых действий Украина не может стать членом НАТО. Об этом 8 июля заявила в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland посол Латвии в Германии Алда Ванага.

«Прием сейчас, в условиях [конфликта], невозможен, но мы также очень интенсивно обсуждаем, какие гарантии безопасности могут быть для Украины до вступления», — подчеркнула она.

По словам латвийского посла, этот саммит станет историческим. Он должен будет послать четкий сигнал о том, как можно лучше защитить восточный фланг НАТО. Ванага также заявила, что еще одним сигналом должен стать план с указаниями на то, каким образом Украина может быть принята в Североатлантический альянс.

Дипломат отметила, что вопрос заключается в том, смогут ли страны вместе добиться чего-то или такая задача может быть выполнена только по отдельности.

«Что-то нужно согласовать в Вильнюсе по этому поводу. Латвия среди тех, кто готов дать Украине максимум», — подытожила Ванага.

Ранее, 7 июля, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что принятие Украины в Североатлантический альянс может привести к войне США с Россией.

В этот день президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО ввиду конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.

Кроме того, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По его словам, Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

Ранее, 5 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые также соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику открытых дверей НАТО.

В этот же день глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.