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Bild узнала о реакции Зеленского на блокировку ФРГ и США заявки на вступление в НАТО

Bild: Зеленский разозлился из-за блокирования Германией и США заявки на вступление в НАТО
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Блокирование заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс со стороны США и Германии разозлило украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 10 июля, написала газета Bild.

В материале отмечается, что Зеленский планировал на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе подать официальное прошение на принятие страны в альянс.

«Он сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», — говорится в статье.

Отмечается, что присоединение Украины к альянсу поддерживают многие его члены, но США и Германия придерживаются другого мнения и «оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции», передает «Газета.Ru».

Авторы статьи указали на то, что ФРГ не согласится с формулировками о «приглашении» Украины в НАТО или с ее «законным местом» в альянсе в итоговом документе саммита в Вильнюсе.

При этом источник сообщил изданию, что Германия и США планируют подписать с украинской стороной новую декларацию, которая, по его словам, «едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году».

По мнению авторов материала, это означает поддержку курса на вступление Украины в НАТО без какой-либо конкретики.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

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Также в понедельник эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» заметил, что, по его мнению, на саммите НАТО предложит Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс.

Днем ранее, 9 июля, газета The Daily Telegraph написала о том, что Германия на саммите НАТО выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к прямой конфронтации с Россией.

9 июля президент США Джо Байден указал на отсутствие внутри НАТО единого мнения о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что обсуждал данную тему с украинским президентом. Американский лидер предложил иные способы обеспечивать безопасность и пообещал поставки оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции. Он напомнил о позиции России о том, что членство Украины в альянсе будет иметь очень негативные последствия.

Ранее, 27 июня, Зеленский обратил внимание на то, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не стал озвучивать их. Украинский президент отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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