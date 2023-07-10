В Кремле указали на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил о позиции России о том, что членство Украины в альянсе будет иметь очень негативные последствия.

«Членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», — подчеркнул Песков.

9 июля президент США Джо Байден указал на отсутствие внутри НАТО единого мнения о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что обсуждал данную тему с украинским президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер предложил иные способы обеспечивать безопасность и пообещал поставки оружия.

Тем временем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что путь Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе станет короче. При этом он пожаловался, что приглашения к членству в альянс стране так и не поступало и ясность насчет этого отсутствует.

7 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета состоится на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне лидеров государств.

Одна из главных тем для обсуждения на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе — расширение пакетов помощи Украине. Во время заседания страны-союзники должны согласовать долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведении ее от советского стандарта к стандартам альянса.

27 июня Зеленский обратил внимание на то, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не стал озвучивать их. Украинский президент отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.