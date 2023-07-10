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Политолог дал прогноз на сотрудничество Украины и НАТО после саммита в Вильнюсе

Политолог Денисов: НАТО может предложить Киеву ни к чему не обязывающий документ
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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НАТО предложит Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс. Таким мнением 10 июля с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на представителя альянса написала, что внутри НАТО превалируют два варианта дальнейшего развития отношений альянса с Украиной: либо западный блок даст Киеву гарантии безопасности, либо будет помогать и укреплять страну в военном отношении по модели Израиля.

Политолог отметил, что пока трудно сказать, как может быть реализована израильская модель в отношении Украины, потому что «уж очень разные регионы, разные уровни влияния и желания».

«Второй вариант, который описывается в материале, что страны Североатлантического альянса будут защищать Украину, в настоящий момент не просматривается, потому что, по сути, это означало бы полноценное присоединение Украины к НАТО, и тогда включение ее во все процессы, и распространение на нее пятой статьи устава НАТО, то есть это вопрос коллективной безопасности. Этого нет», — сказал он.

По мнению Денисова, формат, который предложат Украине страны — члены НАТО, предстанет в виде документа, который ни к чему не будет обязывать Североатлантический альянс.

«В документе будет говориться, что действительно США их союзники обязуются Украине предоставлять вооружение, разведданные, свои возможности в киберпространстве. Но я очень сомневаюсь, что там будут находиться какие-то конкретные цифры по параметрам. А это ключевое для Украины. То есть, вот насколько я сейчас понимаю ситуацию, Украину ожидает лозунговый документ, который, по сути, ни к чему обязывать ни Соединенные Штаты, ни НАТО не будет», — сказал он.

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5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящая встреча альянса не удовлетворит ожидания украинского общества. Он отметил, что знает: «Некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого».

10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что членство Украины в альянсе будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО потребует от России достаточно понятной и твердой реакции.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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