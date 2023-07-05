В Совфеде назвали создание совета Украина - НАТО ответом на обиды Зеленского

Совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 5 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день стало известно, что Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое его заседание на уровне глав государств состоится в Вильнюсе 12 июля.

«Это не равнозначно совершенно вступлению Украины в НАТО. Это они просто на все обиды Зеленского, на все требования придумали такую структуру. Как на общественных началах, как у нас принято говорить, которая ничего, по сути, решать не будет. НАТО и так помогает Украине полностью, фактически участвует в военных действиях через украинцев. Как они назовут — совет, общественный совет или просто какое-то содружество — это не имеет значения», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что Украину в НАТО не примут, потому что, как только страна станет полноправным членом, альянс автоматически вступит в войну с Россией, «чего на Западе страшно не хотят».

3 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на саммите в Вильнюсе в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.