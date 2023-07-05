Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет
Мир
На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде
Общество
Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Происшествия
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15
Политика
Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы
Армия
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
Мир
Глава МВД Франции заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны
Мир
Израильтянка с гражданством РФ похищена в Ираке
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве автоклава на Кубани
Общество
В сентябре на Курском вокзале откроют подземный вестибюль, платформу и тоннель
Общество
В Подмосковье число летних кафе удвоилось за счет упрощенной регистрации

В Совфеде назвали создание совета Украина - НАТО ответом на обиды Зеленского

Сенатор Джабаров: совет Украина – НАТО является ответом на обиды Зеленского
0
Фото: ТАСС/TOMS KALNINS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 5 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день стало известно, что Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое его заседание на уровне глав государств состоится в Вильнюсе 12 июля.

«Это не равнозначно совершенно вступлению Украины в НАТО. Это они просто на все обиды Зеленского, на все требования придумали такую структуру. Как на общественных началах, как у нас принято говорить, которая ничего, по сути, решать не будет. НАТО и так помогает Украине полностью, фактически участвует в военных действиях через украинцев. Как они назовут — совет, общественный совет или просто какое-то содружество — это не имеет значения», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что Украину в НАТО не примут, потому что, как только страна станет полноправным членом, альянс автоматически вступит в войну с Россией, «чего на Западе страшно не хотят».

Воздушный замок: украинская авиация несет потери в попытке прикрыть войска
ВФУ проводят перегруппировку в преддверии новой фазы контрнаступления, полагают эксперты

3 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на саммите в Вильнюсе в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023