Страны НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в регионе

Страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе. Первый день саммита завершился 11 июля.

«Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», — говорится в документе.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на проходящем саммите НАТО в Вильнюсе сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса. Он также отметил, что Россию страны Запада воспринимают как врага.

В этот же день в городах России у посольств западных стран прошли митинги против саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11–12 июля. В частности, митинги прошли у посольств Великобритании, Испании и США в Москве и у генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Руководитель Центрального штаба «Молодой гвардии Единой России», один из организаторов акции в Санкт-Петербурге Александр Амелин отметил, что участники акции пришли к посольству Литвы, чтобы напомнить, что страны — члены Североатлантического альянса являются «настоящими пособниками убийц и террористов», а сам саммит НАТО является «настоящим саммитом смерти».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины. Также она отметила, что уже появляется множество информации о новых пакетах помощи Украине.



Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станут дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового совета Украина — НАТО.