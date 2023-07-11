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Митинги против саммита НАТО прошли у посольств западных стран в городах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городах России у посольств западных стран прошли митинги против саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11–12 июля. В частности, митинги прошли у посольств Великобритании, Испании и США в Москве и у генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Во вторник, 11 июля, «Известия» пообщались с участниками акции.

Руководитель Центрального штаба «Молодой гвардии Единой России», один из организаторов акции в Санкт-Петербурге Александр Амелин отметил, что участники акции пришли к посольству Литвы, чтобы напомнить, что страны — члены Североатлантического альянса являются «настоящими пособниками убийц и террористов».

«Именно они поставляют Украине оружие, из-за которого погибают дети, женщины, наши братья и сестры. Их ракеты, снаряды и пули ежедневно уносят жизни мирных жителей новых регионов России», — сказал Амелин.

Он добавил, что тысячи волонтеров «Молодой гвардии» своими глазами «видели результаты зверств и бесчинств, которые творили украинские нацбатальоны» среди мирного населения.

«Поставляя оружие нацистскому режиму, они (страны НАТО. — Ред.) разрушают мирную жизнь людей, убивая их родных и близких. <…> Всё это в очередной раз доказывает, что саммит НАТО является настоящим саммитом смерти», — заключил активист.

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Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на проходящем в Вильнюсе саммите НАТО сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса. Он добавил, что Россию страны Запада воспринимают как врага.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины. Также она отметила, что уже появляется множество информации о новых пакетах помощи Украине.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станут дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового совета Украина НАТО.

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