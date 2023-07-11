В Кремле указали на антироссийский настрой на саммите НАТО в Вильнюсе

На проходящем саммите НАТО в Вильнюсе сквозит сильный антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 11 июля.



«Не столь важно, где он (саммит НАТО) проходит именно, близко или далеко от России, важна содержательная часть, сильный антироссийский настрой, который сквозит во всех выступлениях членов альянса», — отметил Песков.



Также он отметил, что Россию страны Запада воспринимают как врага.



«Тщательно отслеживаем, сказанное будет предметом глубокого анализа для обеспечения нашей безопасности», — заключил представитель Кремля, говоря о саммите Североатлантического альянса.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины. Также она отметила, что уже появляется множество информации о новых пакетах помощи Украине.



Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станет дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового совета Украина – НАТО.



Ранее, 9 июля, сообщалось, что на предстоящей встрече будут обсуждать возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине. В этот же день стало известно, что союзники по НАТО в ходе саммита намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.