FT узнала о планах НАТО объявить о масштабном соглашении по поддержке Киева

Союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита Вильнюсе намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Об этом 9 июля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите», — пишет газета.

Согласно информации источника здания, речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники по НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева. При этом решение может быть отложено вплоть до самого конца саммита.

Отмечается, что члены альянса предварительно договорились отказаться от формализованного плана действий по членству в НАТО после того, как будет принято политическое решение по вступлению Украины. По словам двух анонимных дипломатов, вместо него будут представлены шаги по достижению соответствия Украиной стандартов альянса, в том числе по вопросам коррупции, оружейной программы и ряду административных вопросов. Также источники указали, что в ходе встречи будет объявлено о начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16.

По данным источников Financial Times, несмотря на всё это существующие среди стран-членов альянса разногласия могут негативно повлиять на прогресс по достижению отдельных гарантий безопасности Киева. Более того, текст совместного заявления участников саммита до сих пор не выработан. Газета пишет, что вероятнее всего он будет согласован лидерами в ходе мероприятия.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.