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Украина пересмотрит стратегию при отсутствии приглашения в НАТО

Украина готова пересмотреть стратегию, если не будет приглашена в НАТО на саммите
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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 9 июля сообщила, что страна будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля.

«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — сказала она в интервью изданию «Европейская правда», отвечая на вопрос, какой будет реакция Киева, если НАТО на саммите в Вильнюсе не пригласит Украину вступить в альянс после окончания конфликта.

Как отметила Стефанишина, в случае, если Украина не получит приглашение, это сместит акцент со вступления в НАТО на гарантии безопасности Киеву со стороны стран Запада.

По ее словам, решение НАТО в Вильнюсе запускает процессы, связанные со стратегическим планированием, военной помощью, военным планированием, вопросами по трансформации сектора безопасности и вооруженных сил, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности.

Кроме того, в интервью Стефанишина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о поездке в Вильнюс на саммит НАТО.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

Также генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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