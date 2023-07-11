Захарова назвала предстоящий саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины

На саммите НАТО 11–12 июля члены альянса сыграют красочный спектакль в поддержку Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — подчеркнула она.

Захарова предупредила, что уже появляется множество информации о новых пакетах помощи Украине.

«Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние «киевского режима на плаву», — уточнила официальный представитель МИД России.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия, как ожидается, станет дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит 12 июля. Он примет участие в первом заседании нового совета Украина – НАТО.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что на предстоящей встрече будут обсуждать возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине. В этот же день стало известно, что союзники по НАТО в ходе саммита намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО пока нет единого мнения по поводу приглашения Украины в альянс прямо сейчас. Американский лидер рассказал, что на встрече с Зеленским предложил иные способы обеспечивать безопасность и пообещал поставки оружия.