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Шойгу заявил о достойном продолжении российскими военными традиций ветеранов

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, сражаясь на СВО с последователями нацизма. Об этом 9 мая заявил и.о. министра обороны Сергей Шойгу в поздравлении по случаю Дня Победы.

«Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Минобороны.

По словам Шойгу, в суровые годы Великой Отечественной в полной мере проявились такие качества многонационального народа российского государства, как мужество, сила духа, взаимопомощь и готовность бороться за идеалы гуманизма и справедливости.

Память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла и узников фашистских лагерей не тускнеет спустя много лет, отметил и.о. министра.

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Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи».

В ходе речи на параде президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции героями страны. Народ России верит в них и преклоняется перед их стойкостью и самопожертвованием, добавил он.

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