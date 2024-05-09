ВС России уничтожили полевой склад оперативно-тактической группы ВСУ

Российские силы за минувшие сутки уничтожили полевой склад оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 105 районах. Об этом 9 мая заявили в Минобороны РФ.

Также уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады украинских боевиков.

Средства ПВО за сутки сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, 15 чешских реактивных снарядов Vampire, реактивный снаряд HIMARS США, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer.

При этом накануне ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетического комплекса и военно-промышленным предприятиям на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам энергетики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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