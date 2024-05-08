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ВС РФ нанесли групповой ответный удар по объектам ВПК на Украине

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по объектам энергетического комплекса и военно-промышленным предприятиям на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам энергетики. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками. Его цели достигнуты, все объекты поражены, добавили в МО.

Отмечается, что в результате были существенно снижены возможности Киева по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения.

В течение суток различные группировки войск ВС РФ уничтожили цех по производству украинских БПЛА, а также склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 113 районах.

Помимо этого, за указанный период российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США и три управляемые авиабомбы Hammer французского производства.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в пяти областях были повреждены энергетические объекты, а украинский холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении трех теплоэлектростанций.

До этого, 27 апреля, в МО РФ сообщили о 35 ответных ударах высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю. Также были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта беспилотных катеров и дронов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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