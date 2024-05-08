Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетики в пяти областях

Энергетические объекты в пяти областях Украины повреждены. Об этом в среду, 8 мая, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», — приводит слова Галущенко Telegram-канал министерства энергетики.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось, что в столице Украины Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях страны прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории государства.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.