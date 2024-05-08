На Украине сообщили о повреждении трех теплоэлектростанций в результате взрывов

На Украине три теплоэлектростанции (ТЭС) получили серьезные повреждения в результате взрывов. Об этом 8 мая сообщает украинский холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, где именно находятся ТЭС. В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в этот день министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в пяти областях страны были повреждены энергетические объекты. Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Кроме того, в среду сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях страны.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.