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Власти Евросоюза признали устойчивость российского рубля к санкциям

Боррель заявил, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада
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Российский рубль хорошо противостоит введенным против России санкциям. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 5 апреля, в эфире испанской радиостанции COPE.

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«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — сообщил Боррель.

Согласно данным торгов на Московской бирже, что после исторического падения российской валюты 10 марта до 121 рубля за доллар и 132 рублей за евро, к апрелю российская валюта укрепилась к 80 рублям за доллар и 92 рублям за евро.

Аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что существующие в России ограничения на покупку и вывоз валюты и на операции с ней, а также резкое падение российского импорта могут привести к стоимости доллара до 30–50 рублей.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат сообщила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

В тот же день американский инвестор Адам Таунсэнд удивился тому факту, что курс российского рубля укрепляется на фоне санкций против РФ.

Как указал Таунсэнд, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития. Таким образом, у него возник вопрос, кому санкции нанесли больше ущерба — странам Евросоюза и США или же России, против которой они и вводились.

Меры регулятора в отношении финансового сектора были введены на фоне санкций Запада, ужесточенных из-за операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах и эвакуации мирных жителей в РФ. В этой связи 21 февраля Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в республиках, подписал указы о признании их независимости, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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