Президент Украины назначил Залужного послом в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом страны в Великобритании. Такой указ опубликован на сайте украинского лидера 9 мая.
«Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.
Ранее в этот день Зеленский отправил Залужного в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.
Еще в начале марта украинский МИД сообщил о назначении Залужного на должность посла в Великобритании. Тогда Зеленский объяснил это назначение личным желанием Залужного работать дипломатом.
23 апреля сообщалось, что Лондон согласовал вступление украинского экс-главкома в должность посла, выдав ему агреман.
8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главкома Вооруженными силами Украины, назначив на его должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками. Незадолго до этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщал о согласии Залужного стать послом Украины в Великобритании.