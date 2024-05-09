Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволен с военной службы по состоянию здоровья. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского опубликован 9 мая.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.

Ранее, 7 марта, украинский МИД сообщил о назначении Залужного на должность посла в Великобритании. Зеленский объяснил назначение Залужного личным желанием того работать дипломатом. 23 апреля сообщалось, что Лондон согласовал вступление экс-главкома в должность посла, выдав агреман.

8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главкома Вооруженными силами Украины, назначив на его должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками. Незадолго до этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщал о согласии Залужного стать послом Украины в Великобритании.

Отставка Залужного с поста главкома ВСУ последовала за сообщениями о расколе между ним и Зеленским после интервью экс-главкома журналу The Economist в ноябре 2023 года. Там он рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик, и указал на риски затягивания боевых действий для ВСУ, Зеленский с этим не согласился.