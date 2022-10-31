Россияне стали больше интересоваться тенге

В лидерах по интересу у россиян в октябре были узбекский сум, казахстанский тенге, белорусский рубль и турецкая лира, сообщили 31 октября «Известиям» эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

В целом граждане России почти в два раза чаще интересовались валютами стран СНГ и других зарубежных стран в этом месяце по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Кроме того, число тех, кто проводит операции с валютой, выросло в 1,7 раза к прошлому году.

«Чаще всего в октябре россияне следили за курсом валют стран СНГ, в первую очередь узбекского сума и казахстанского тенге. Количество пользователей, интересующихся сумом, выросло в 3,5 раза. Количество клиентов, проводящих операции с сумом, увеличилось к 2021 году в три раза», — уточнили эксперты.

Также в 2,5 раза увеличился интерес к тенге. Число людей, проводящих операции с этой валютой, выросло в два раза.

Другой популярной валютой стал белорусский рубль: количество тех, кто следил за его курсом, в октябре увеличилось в два раза к прошлому году.

Как отметили аналитики, среди валют других зарубежных государств сильнее всего вырос интерес к турецкой лире: в этом месяце за ее курсом следили в 2,7 раза больше клиентов, чем в прошлом году. Кроме того, количество следивших за курсом юаня выросло в полтора раза к прошлому году, в 1,4 раза вырос интерес к южноафриканскому рэнду.



В то же время популярность доллара падает. Число клиентов, проводящих операции с валютой, снизилось на 16%, курсом интересуется на 7% меньше, чем в прошлом году. Более стабильным остается евро, однако общее количество интересующихся евро почти в два раза меньше числа интересующихся тенге, рассказали эксперты.

«При выборе новых валют, появившихся на Московской бирже, инвесторы могут снизить вероятность рисков, связанных с приобретением европейских валют. Этим можно объяснить рост интереса к казахстанскому тенге, который появился на бирже в июле, и к южноафриканскому рэнду. Кроме того, эти валюты вместе с турецкой лирой и белорусским рублем больше подходят под цели туризма –– их можно выгодно обменять в поездках» –– объяснил руководитель отдела аналитики «Сравни» Андрей Чехлов.

Сенатор Алексей Пушков 28 октября выразил мнение, что уход от доллара будет длительным и противоречивым процессом, но он необратим.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова 17 октября отметила, что заинтересованность России в американском долларе стремительно падает на фоне антироссийских санкций.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин 20 августа указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами.