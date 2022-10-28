Пушков заявил о необратимости процесса ухода от доллара

Уход от доллара неизбежно будет длительным и противоречивым процессом, но он необратим. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в пятницу, 28 октября.

Он отметил, что США слишком агрессивно используют свое положение мирового финансового центра, слишком часто прибегают к санкциям против других стран и к заморозке зарубежных активов, чтобы сохранить к себе доверие.

«Политика властей наносит удар за ударом по этому образу, уходящему в прошлое. Запретительные и санкционные практики сыграют в итоге с США злую шутку: призванные ослабить другие государства, они в итоге ослабят их самих», — заявил Пушков.

Ранее Пушков высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о «двойных стандартах» Вашингтона касательно цен на газ. Пушков отметил, что ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет, и по его мнению, Макрон «должен быть в курсе этого».

19 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям», что дедолларизация российской экономики идет полным ходом и РФ не нужен доллар США как резервная валюта. Вместо этого предлагается как альтернатива аккумулировать средства в валютах дружественных стран, в том числе в китайском юане, отметил он.

В начале сентября о неизбежности процесса дедолларизации заявил президент России Владимир Путин. Для страны приоритетом является нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан, а также на сохранение макроэкономической стабильности, отметил он.

8 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в российских резервах будет расти роль юаня. Он отметил, что обычно резервы стран формируются в валютах тех стран, с кем идет активная торговля.

20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом экономики России. Он указал, что Россия считает важным сделать всё, чтобы действия недружественных стран не сказались на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.