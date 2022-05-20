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Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом экономики России

Мишустин: дедолларизация экономики РФ остается приоритетом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Работа по дедолларизации экономики остается в центре внимания российских властей. Об этом 20 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на онлайн-заседании Совета глав правительств стран СНГ.

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«В центре внимания остается работа по дедолларизации, по укреплению экономического и технологического суверенитета», — сказал председатель российского правительства.

По словам Мишустина, Россия считает важным сделать все, чтобы действия недружественных стран не сказались на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.

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«Предлагаем объединить усилия в рамках содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы», — подчеркнул он.

Он обратил внимание, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ. Цель недружественных стран — ограничить суверенитет России и сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной экономике и политике.

7 апреля британская газета Financial Times сообщила, что санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. В издании отметили, что действия США, с большой вероятностью, будут способствовать появлению альтернативной экономической системы.

5 апреля международный аналитик Боян Чуков заявил, что роль РФ в глобальном процессе выхода из-под сферы влияния доллара очень важна. Он напомнил, что Россия уже начала торговать с КНР и Индией в национальных валютах. Если считать население двух этих стран, то можно заявить, что уже половина планеты перестала зависеть от доллара.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия будет принимать оплату за экспортируемый газ в рублях. Он уточнил, что поставки газа будут продолжаться в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Решение России отказаться от расчетов за газ с недружественными странами в долларах и евро является историческим, в тот же день отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, без этого решения невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.

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