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Сюжет:

Пушков высмеял обидевшегося из-за американских цен на газ Макрона

Сенатор Пушков: ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в субботу, 22 октября, в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «двойных стандартах» Вашингтона касательно цен на газ.

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«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое? Против Европы искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ. Это — да», — написал он.

Пушков отметил, что Макрон «должен быть в курсе» такого развития событий.

21 октября французский лидер обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за низких цен на газ в США. Со словами критики он выступил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.

Двумя днями ранее обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Американские компании, указал обозреватель, могут получать более $100 млн за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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