Страны Евросоюза (ЕС) начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Об этом в четверг, 13 октября, написал обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Стоит отметить, что Германия и Франция, как и Евросоюз в целом, стали открыто заявлять о своем недовольстве в отношении США», — подчеркивает обозреватель в статье, добавив, что европейцы «пробудились в суровой реальности».

Ху Сицзинь приводит в пример канцлера Германии Олафа Шольца, который раскритиковал принятый в США закон о снижении инфляции из-за того, что он может привести к «серьезной войне тарифов». Кроме того, журналист напомнил слова европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, предупредившего европейцев о негативных последствиях этого закона для автомобильной промышленности стран ЕС.

«Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США», — отмечается в статье.

Обозреватель добавил, что в вопросах обеспечения безопасности ЕС сильно зависит от Америки, чем она пользуется, наживаясь на проблемах европейцев.

«Американские компании могут получать более $100 млн за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка», — подчеркнул Ху Сицзинь.

12 октября декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь высказал мнение о том, что именно империалистическая политика США привела к открытой конфронтации РФ и Украины, из которой они получают выгоду.

10 октября в Global Times предположили, что Вашингтон намерен извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта, а потому стремится продлить напряжение между странами. Также публицисты обратили внимание на попытки американской стороны обелить себя, выставив виноватой Россию.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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