В Китае раскрыли истинные планы США по Украине

Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта. Соответствующее мнение 10 октября высказали авторы статьи, опубликованной в Global Times.

Отмечается, что развитие ситуации зависит отнюдь не от готовности Киева сражаться «до последнего украинца», а от того, нужен ли США этот конфликт для собственного продвижения.

«<…> у США есть свои расчеты — получить от конфликта всесторонние интересы, в том числе сделать Европу гораздо более зависимой от него как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности; истощение сил России, пока Москва не сможет больше гнаться за прежней славой; и дальнейшее вбивание клина между международным сообществом и Россией, втягивание большего числа стран в антироссийский лагерь США», — говорится в материале.

Кроме того, отметили в материале, Вашингтон хочет обелить себя, выставив виноватой Россию. Авторы обратили внимание на «новый ритуал» Белого дома, который заключается в регулярных уточнениях речи президента США Джо Байдена.

В то же время, указывается в статье, результат действий Соединенных Штатов Америки виден в резком росте цен на энергоносители в европейских странах и, как следствие, митингах недовольных жителей.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Также 10 октября американский лидер в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Кроме того, президент США осудил ракетные удары РФ.

Коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, отметил Байден ранее в тот же день. В связи с этим США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу, пообещал президент Соединенных Штатов.

Ранее, 7 октября, президент США заявил об «угрозе атомного армагеддона» из-за ситуации на Украине. При этом позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.