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Сюжет:

В КНР назвали политику США причиной конфликта на Украине

«Хуаньцю шибао»: к конфликту на Украине привела империалистическая политика со стороны США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Империалистическая политика США привела к открытой конфронтации РФ и Украины. Такую версию предложил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для «Хуаньцю шибао».

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«Заигравшись в войну, [Соединенные] Штаты [Америки] начали еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась», — заявил он.

Впоследствии, по мнению эксперта, Вашингтон использовал привычную политику сдерживания в отношении Москвы, тем самым заложив основу для будущих потрясений.

Кроме того, по завершении холодной войны США начали стремительно усиливать внешнюю военную активность. Так, частота конфликтов значительно возросла, также увеличился масштаб противостояний.

«НАТО под руководством Соединенных Штатов [Америки] расширилась с первоначальных 12 членов до 30, и ее империалистический экспансионистский характер не вызывает сомнений», — подчеркнул Ян Гуанбинь.

10 октября в Global Times предположили, что Вашингтон намерен извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта, а потому стремится продлить напряжение между странами. Также публицисты обратили внимание на попытки американской стороны обелить себя, выставив виноватой Россию.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Кроме того, президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Кроме того, президент США осудил ракетные удары РФ.

Коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, отметил Байден ранее в тот же день. В связи с этим США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу, пообещал президент Соединенных Штатов.

До этого, 7 октября, американский лидер заявил об «угрозе атомного армагеддона» из-за ситуации на Украине. При этом позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

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