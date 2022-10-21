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Макрон обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за низких цен на газ в США

Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в двойных стандартах при подходе к установлению цен на газ. Со словами критики Соединенных Штатов Америки он выступил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе в пятницу, 21 октября.

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Макрон указал на тот факт, что газ на внутреннем рынке США стоит намного дешевле, чем на европейском.

«Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но этот выбор порождает двойные стандарты: когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — отметил президент Франции.

Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.

До этого, 15 октября, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр попросил США снизить слишком высокие цены на сжиженный природный газ (СПГ) для Европы. Он заметил, что Франция ждет получения от США более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода.

Двумя днями ранее обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Американские компании, указал обозреватель, могут получать более $100 млн за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу.

10 октября Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись украинским конфликтом. Ле Мэр назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам.

5 октября глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США в завышении цен на газ. По его словам, ЕК должна обсудить данный вопрос с дружественными ФРГ странами. Он считает, что ЕС должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение стран-членов. Благодаря этому отдельные страны объединения не станут повышать цены на газ на мировом рынке.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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