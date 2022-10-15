Франция попросила США снизить цены на газ для Европы

Во Франции считают цены, по которым покупают сжиженный природный газ (СПГ) от США, слишком высокими. О снижении стоимости попросил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, слова которого 12 октября привела газета Le Figaro.

Глава ведомства заметил, что США могли бы и снизить стоимость топлива, учитывая энергетический кризис в Европе.

«Мы ожидаем большего от американской администрации. Франция ждет получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода», — заявил Ле Мэр, выступая на встрече министров финансов стран G7.

После того как Россия значительно сократила поставки топлива в Европу, страны Евросоюза (ЕС) обратились к США, чья доля в европейском импорте СПГ выросла с 28% до 45%.

13 октября обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Американские компании, указал обозреватель, могут получать более $100 млн за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса, что является крайне аморальным способом заработка, подчеркнул Ху Сицзинь.

Ранее, 10 октября, Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись украинским конфликтом. Ле Мэр назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам. Он считает, что экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам.

6 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, направила лидерам Евросоюза (ЕС) письмо с инициативой обсудить возможный комплекс мер, необходимых для снижения цен на импортируемый газ. Она считает необходимым ускорить переговоры с надежными поставщиками, которыми, по ее словам, являются Норвегия и США.

Днем ранее глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США в завышении цен на газ. По его словам, ЕК должна обсудить данный вопрос с дружественными ФРГ странами. Он считает, что ЕС должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение стран-членов. Благодаря этому отдельные страны объединения не станут повышать цены на газ на мировом рынке.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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