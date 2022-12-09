Ценовой порок: Путин допустил сокращение добычи нефти

Россия может сократить добычу нефти в качестве ответной меры на решение западных стран ввести потолок цен на нее . Об этом Владимир Путин заявил 9 декабря на полях заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. При этом, несмотря на внешние ограничения, у России не будет финансовых потерь ни при каких обстоятельствах , уверен президент. Оценивая экономическую ситуацию в стране, он отметил, что в РФ наметилась очевидная тенденция к снижению инфляции. О чем еще Путин говорил во время визита в Киргизию и какие планы строят лидеры ЕАЭС — в материале «Известий».

Газовый рынок

Заседание ВАЭС в Бишкеке стало первой за три года очной встречей лидеров этого объединения . Политики собрались в государственной резиденции президента Киргизии «Ала-Арча», расположенной рядом с живописным национальным парком. Подъезжая к зданию можно увидеть часть Киргизского хребта, высота которого достигает почти 5 тыс. м.

В резиденции лидеров ЕАЭС ожидал президент Киргизии Садыр Жапаров. При этом особенно впечатлило собравшихся прибытие белорусского лидера Александра Лукашенко, который начал встречу с киргизским коллегой с шутки. «Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел» , — сказал он. Впрочем, его юмор поняли не все, потому вскоре последовало разъяснение от пресс-секретаря президента Киргизии Эрбола Султанбаева, по словам которого никаких технических неисправностей с транспортом не было, Александр Лукашенко просто разместился рядом с местом проведения мероприятия и решил пройтись пешком .

Что касается рабочей повестки, на этот раз в центре внимания оказался проект создания общего рынка энергоресурсов, в частности — газа . Он важен для всего ЕАЭС, отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ценовой порок Никол Пашинян и Владимир Путин во время встречи после заседания Высшего Евразийского экономического совета Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Благодаря конструктивному диалогу и нацеленности на поиск компромиссных решений, удалось обеспечить высокую степень готовности проекта международного договора о формировании общего рынка газа, — сказал он.

Владимир Путин обратил внимание, что стоимость энергоресурсов влияет на экономическое развитие стран. Однако у постсоветского пространства с этим проблем нет. Сейчас цены на голубое топливо в ЕАЭС в 10 раз ниже, чем в Европе , добавил он.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предложении Москвы создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере» . Пресс-секретарь Токаева уточнил: речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

— Были сообщения, что, возможно, Узбекистан не хочет участвовать в этой сделке. Наверное, это элемент торговли, при которой каждая страна рассчитывает получить для себя более выгодные условия, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. — Это нормально, потому что каждый прежде всего заботится об интересах своих людей.

Владимир Путин в ходе общения с журналистами после завершения саммита прокомментировал и новости, связанные с нефтью. Он заявил, что предложенный европейскими странами потолок цен соразмерен стоимости , по которой Россия ее продает. Поэтому, по его словам, у РФ не будет финансовых потерь ни при каких обстоятельствах .

Ценовой порок Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета Фото: ТАСС/Павел Бедняков

— Я уже говорил, что мы не будем продавать в те страны, которые это решение поддержат. Мы подумаем, может быть, даже при необходимости и о возможном сокращении добычи . У нас есть договоренность ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем о дополнительном, если потребуется. Мы думаем на этот счет, решений пока нет, — заявил глава РФ.

При этом конкретные ответные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней, сообщил он.

Планы на будущее

В целом на территории ЕАЭС фиксируются стабильные экономические показатели. В частности, уровень безработицы в государствах союза сократилась на 18% и составляет чуть более 1% от общей численности рабочей силы , сообщил Владимир Путин. На этом фоне президент РФ отметил обстановку в ЕС, где безработица в семь раз выше.

Отдельно Владимир Путин остановился на экономической ситуации в России: cпад ВВП в стране в этом году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, затем ситуация будет улучшаться.

— У нас очевидный тренд на снижение инфляции . Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран, — заявил Владимир Путин.

Для защиты от «импортируемой» инфляции страны союза стремятся все меньше использовать доллар. Сейчас 75% платежей в ЕАЭС проходят в нацвалютах , сообщил президент Киргизии. По итогам года этот показатель достигнет порядка 80%, заявил «Известиям» председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Александр Лукашенко уверен, что эпоха доминирования доллара завершается, а будущее — за торговыми блоками с расчетами в нацвалютах.

В союзе фиксируют успехи и по другим направлениям: рост взаимной торговли превысил 10%, а объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,3%, сообщил Михаил Мясникович.

В Бишкеке также обсуждались форматы сотрудничества ЕАЭС с третьими странами . К примеру, заинтересованность в партнерстве выразил Узбекистан , который остается наблюдателем при ЕАЭС. Так, премьер республики Абдулла Арипов, прилетевший в Киргизию, сказал, что Ташкент продолжит диалог со странами ЕАЭС по упрощению движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

Еще одна страна, с которой союз заинтересован в кооперации, — ОАЭ . Руководители государств ЕАЭС договорились начать переговоры с Абу-Даби относительно заключения соглашения о свободной торговле.

Владимир Путин в ходе саммита также обозначил приоритеты российского председательства в следующем году. В частности, РФ планирует укреплять свой технологический суверенитет и создавать условия для взаимных капиталовложений. Также президент напомнил, что в декабре в Петербурге состоится неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ.

Начало операции

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ход СВО. В частности, он заверил, что сейчас речи о дополнительной мобилизации не идет . В ответ на вопрос о проблемах в армии, он сказал, что его заверяют в улучшении ситуации. При этом он признал: проблемы еще целиком не решены, но это лишь вопрос времени.

Не обошлось и без обсуждения резонансного интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель , в котором она заявила: Минские соглашения были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться к противостоянию России . Владимир Путин признался, что для него такая позиция стала неожиданной. На этом фоне РФ, возможно, стоило раньше начать СВО, считает президент .

— Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть и раньше надо было все это начинать, но просто мы рассчитывали все-таки, что сможем договориться в рамках Минских соглашений, — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин в Бишкеке также провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении. Главной темой беседы стали вопросы региональной безопасности.