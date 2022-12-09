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Путин оценил итоги работы ЕАЭС

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 9 декабря в Бишкеке оценил итоги работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году.

Комментируя вопрос журналистов о высоких показателей организации, глава государства отметил, что «могло бы быть и лучше». При этом Путин подчеркнул, что предсказанного России спада в 20% не случилось.

«У нас спад 2,9%, разница есть. <…> Cпад есть, но ситуация действительно лучше, чем во многих других странах, по целому ряду составляющих», — отметил президент России.

По словам главы государства, если говорить об ЕАЭС в целом, то ситуация устойчивая. Один из основных показателей этого — безработица, уровень который ниже чем во многих других странах.

«Мы говорим о безработице, у нас ниже, чем в пандемийный уровень, было там до пандемии 4,7%, а сейчас 3,9%. Но для наших партнеров по ЕврАзЭС это имеет прямое значение», — сказал Путин.

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Он добавил, и Россия, и Евразийский экономический союз ничего не закрывают и не взламывают экономику.

«Мы (РФ, ЕАЭС) ничего не закрываем, в отличие от некоторых других стран. Мы не взламываем принципы рыночной экономики, мы не вводим никаких ограничений между собой. Наоборот, мы делаем всё для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы, это важно для нас и для наших партнеров по ЕврАзЭС, иметь практическое значение», — сказал Путин журналистам.

Кроме того, президент считает, что устойчивость российской валюты благотворно отражается на экономике партнеров РФ.

Ранее в этот же день, выступая на саммите, Путин заявил, что цены на энергоносители на Западе во много раз превышают соответствующие показатели в ЕАЭС.

Путин также отметил, что подобные цифровые показатели задают соответствующие условия для экономического развития. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что в странах ЕАЭС обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами, включая продовольствие.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин прибыл в Киргизию для участия в заседании ЕАЭС. Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на саммите в Бишкеке может быть поднят вопрос о создании тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

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