Евросоюз будет усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь. Об этом заявила 10 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы будем продолжать санкционное давление на Кремль столько, сколько понадобится. Также мы будем расширять санкции против тех, кто оказывает военную поддержку России, как Белоруссия и Иран», — сказала она на пресс-конференции в НАТО после подписания декларации о сотрудничестве ЕС – НАТО.

Глава ЕК также заявила, что Украина должна получить всё необходимое ей вооружение, включая системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал «Известиям», что ЕК уже работает над новыми пакетами санкций против России. Он подчеркнул, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств.

6 января Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких граждан Ирана, которые якобы связаны с поставками беспилотников России.

В декабре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. По его словам, был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Также свою роль сыграл и фундамент, созданный в стране за предыдущие годы.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начавшейся в феврале 2022 года специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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