Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов

Все заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна, так и остаются бездоказательными. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, всё в стиле highly likely (англ. «весьма вероятно» — прим. Ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — цитирует Лаврова 29 декабря «РИА Новости».

19 декабря постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что ООН не следует идти на поводу у провокаторов, запрашивающих расследование в связи с якобы использованием Россией иранских беспилотников на Украине. Небензя назвал эти подозрения надуманными и безосновательными.

В этот же день замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в обход резолюции 2231 Совбеза международной организации (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе). Документ запрещает Тегерану экспортировать конкретные виды продукции без предварительного одобрения СБ ООН.

12 декабря в минобороны Ирана сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских БПЛА во время спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 6 декабря, Франция, Британия и ФРГ обратились к секретариату ООН с призывом направить на Украину экспертов, которые расследовали бы возможные нарушения резолюции 2231.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что поставки беспилотников в Россию осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также добавил, что информация о передаче РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

О том, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников, сообщила газета The Washington Post 16 октября. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию и отметил, что WP в последнее время публикует очень много вбросов.