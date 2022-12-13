Украина не смогла доказать применение Россией иранских беспилотников

Киевские власти не предоставили доказательств применения РФ иранских беспилотников во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в минобороны Ирана в понедельник, 12 декабря.

По информации информагентства IRNA, состоялась техническая встреча украинских и иранских экспертов. РФ и Иран давно сотрудничают в военной сфере, однако страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников в украинском конфликте.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля — земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, который называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяемых Россией на Украине иранских беспилотниках. Он добавил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам создают опасный прецедент для работы ООН.

23 ноября министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования произведенных в Исламской Республике беспилотников.

17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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