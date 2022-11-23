Тегеран не получил доказательств применения иранских дронов на Украине

Тегеран так и не получил от Киева доказательств использования произведенных в Исламской Республике беспилотников в конфликте на Украине. Об этом 23 ноября заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Украинская сторона до сих пор не представила никаких доказательств использования иранских беспилотников на Украине. Недавно политические и военные делегации Ирана и Украины провели переговоры в третьей стране, и мы продолжаем консультации по этому поводу», — цитирует его агентство IRNA.

Ранее, 17 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

16 октября газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и беспилотники.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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