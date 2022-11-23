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Тегеран не получил доказательств применения иранских дронов на Украине

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Фото: REUTERS/IRGC/WANA
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Тегеран так и не получил от Киева доказательств использования произведенных в Исламской Республике беспилотников в конфликте на Украине. Об этом 23 ноября заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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«Украинская сторона до сих пор не представила никаких доказательств использования иранских беспилотников на Украине. Недавно политические и военные делегации Ирана и Украины провели переговоры в третьей стране, и мы продолжаем консультации по этому поводу», — цитирует его агентство IRNA.

Ранее, 17 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

16 октября газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и беспилотники.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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