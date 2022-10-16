В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России

Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. Об этом сообщила газета The Washington Post 16 октября.

По данным издания, говоря о баллистических ракетах для РФ, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Что касается беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), то в партию, по заявлению американского СМИ, должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, который называют дроном-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 км.

Газета указала, что недавно иранские технические советники якобы побывали в южных регионах России и дали инструкции по эксплуатации своих беспилотников.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

29 августа газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

Ранее, 27 августа, обозреватель газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон написал, что Иран и Россия наращивают торговое и военное сотрудничество в рамках противостояния санкционной политике Запада. Как указал Фокон, сотрудничество Тегерана и Москвы затронуло и военную сферу. В частности, иранские военные делятся со своими российскими коллегами опытом использования беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на рост товарооборота между странами.

11 июля Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан заявил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные начнут обучать российских использованию беспилотников.