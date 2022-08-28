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WSJ рассказала о союзе России и Ирана в условиях санкционного давления Запада

WSJ: Москва нашла в лице Тегерана союзника для противостояния США
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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Иран и Россия наращивают торговое и военное сотрудничество в рамках противостояния санкционной политике Запада во главе с США. Такое мнение 27 августа высказал обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Бенуа Фокон.

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Журналист отметил, что стремление ослабить влияние западных санкций послужило почвой для крепкого сотрудничества Москвы и Тегерана. Так, товарооборот между странами вырос в 2021 году на 80%, а после введения широкого спектра антироссийских санкций россияне стали перенимать опыт иранцев в обходе западных ограничений.

Кроме того, количество российских туристов и бизнесменов, посещающих Иран с различными целями, значительно выросло. Затем Тегеран стал одним из основных импортеров российского зерна и начал обсуждение создания вместе с Россией изолированной от санкций США банковской системы.

Как указал Фогон, сотрудничество Тегерана и Москвы затронуло и военную сферу: иранские военные делятся со своими российскими коллегами опытом использования беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 24 августа, министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи сообщил о том, что Москва согласовала с Тегераном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране. Оуджи также добавил, что Иран и Россия в ближайшее время подпишут контракт о своповых поставках природного газа.

16 августа в министерстве экономики Ирана рассказали о наличии технической возможности подключения страны к российской платежной системе «Мир». Генеральный директор управления по банковским и страховым вопросам Корбан Эскандари заметил, что с подключением к системе процедура финансового обмена между двумя странами станет проще.

Тогда же сообщалось, что компания SAIPA хочет закупать российские двигатели и компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране.

9 августа «Роскосмос» сообщил о выводе на орбиту иранского спутника дистанционного зондирования Земли «Хайям». Вместе с иранским спутником в качестве попутной нагрузки на орбиту планировалось вывести 16 малых космических аппаратов.

О планируемом запуске ракеты пресс-служба «Роскосмоса» сообщала в начале августа. Тогда уточнялось, что пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» также пройдет по заказу Ирана.

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