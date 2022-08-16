Иран намерен закупить для своих машин вазовские моторы

Компания SAIPA хочет закупать российские двигатели и компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране. Об этом 16 августа сообщил портал Drom.ru.

Портал отметил, что компания SAIPA, второй по величине автопроизводитель Ирана, рассматривает возможность закупки в России двигателей и компонентов, чтобы восстановить собственное производство машин Renault Logan первого поколения.

Иранская версия Logan – Renault Tondar L90 – выпускалась с 2007 по 2019 год. По информации ресурса, сборка машины прекратилась вынужденно из-за того, что в 2018 году ужесточился санкционный режим США против Ирана. Боясь вторичных санкций, Renault в одностороннем порядке вышла из проекта с SAIPA.

С 2020 года SAIPA попыталась создать на основе этой машины машины импортозамещенную версию, назвав ее P90, однако по ряду деталей у них до сих пор ощущаются пробелы, поэтому они не могут запустить P90 в серию.

Скорее всего, SAIPA намерена закупать недостающие детали в России.

По сведениям издания Khodro Bank, на которое ссылается портал Drom.ru, в настоящее время рассматривается вариант применения в иранской версии P90 бензиновых моторов ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.), ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.) и даже ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.).

15 августа стало известно, что в начале августа 2022 года россияне чаще всего приобретали автомобили семейства Lada Granta — 2411 машин. На втором месте находится Lada Vesta (439 шт.).