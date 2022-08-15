Доля Lada в первую неделю августа достигла в России почти 40%

За первую неделю августа в России было куплено 3342 новых легковых автомобиля Lada, что составляет 39,3% от общего объема. Такую статистику обнародовало 15 августа аналитическое агентство «Автостат».

Доля остальных марок на российском рынке за период с 1 по 7 августа текущего года не достигла даже 10%. По данным аналитиков, в топ-5 попали модели Kia (790 шт.), Hyundai (735 шт.), Chery (564 шт.) и Haval (519 шт.). У других брендов объемы рынка составили менее 500 машин.

По модельным предпочтениям в начале августа россияне чаще всего приобретали автомобили семейства Lada Granta — 2411 машин. На втором месте находится Lada Vesta (439 шт.).

Лучшим среди иномарок стал китайский кроссовер Haval Jolion, который за семь дней разошелся тиражом в 320 экземпляров. За ним в рейтинге расположились Chery Tiggo 7 PRO и Hyundai Creta (293 и 230 шт. соответственно).

Всего же за первую неделю августа текущего года в России было куплено 8509 новых легковых автомобилей. Если сравнивать покупательную способность россиян в первой неделе августа с последней неделей июля, с 25 по 31 июля 2022 года, то результат первой недели августа уступает июльскому на 7%.

11 августа глава компании «АвтоВАЗ» сообщил, что предприятие планирует увеличить темпы производства моделей Granta и Niva до 50 и 38 автомобилей в час соответственно. Максим Соколов подтвердил, что с конца августа 2022 года будет возобновлено производство автомобилей Lada с подушками безопасности.