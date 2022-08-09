Россия вывела на орбиту иранский спутник «Хайям»

Иранский спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям» выведен на орбиту. Об этом сообщили во вторник, 9 августа, в «Роскосмосе».

«Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее в этот день ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 8:52 мск. Трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Вместе с иранским спутником в качестве попутной нагрузки на орбиту планировалось вывести 16 малых космических аппаратов CubeSX-HSE-2, «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс» и другие.

После того как ракета вышла на околоземную орбиту, разгонный блок «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) доставил аппараты на целевые орбиты.

Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

О планируемом запуске ракеты пресс-служба «Роскосмоса» сообщала в начале августа. Тогда уточнялось, что пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» также пройдет по заказу Ирана.