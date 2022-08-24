Россия согласовала разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране

Москва согласовала с Тегераном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране. Об этом 24 августа сообщил министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи.

«На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений. Сейчас проходят переговоры по 14 другим месторождениям», — приводит его слова агентство «Шана».

Оуджи также заявил, что Иран и Россия в ближайшее время подпишут контракт о своповых поставках природного газа. Своповые поставки — это поставки по схеме замещения. Они используются в случае невозможности прямых поставок.

Россия и Иран наращивают сотрудничество. Так, 16 августа в министерстве экономики Ирана рассказали о наличии технической возможности подключения страны к российской платежной системе «Мир». Генеральный директор управления по банковским и страховым вопросам Корбан Эскандари заметил, что с подключением к системе процедура финансового обмена между двумя странами станет проще.

Тогда же сообщалось, что компания SAIPA хочет закупать российские двигатели и компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране.

9 августа «Роскосмос» сообщил о выводе на орбиту иранского спутника дистанционного зондирования Земли «Хайям». Вместе с иранским спутником в качестве попутной нагрузки на орбиту планировалось вывести 16 малых космических аппаратов.

О планируемом запуске ракеты пресс-служба «Роскосмоса» сообщала в начале августа. Тогда уточнялось, что пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» также пройдет по заказу Ирана.