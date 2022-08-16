В Иране заявили о наличии технической возможности подключиться к системе «Мир»
Иран имеет техническую возможность для подключения к российской платежной системе «Мир». Об этом 16 августа сообщили в министерстве экономики республики.
«Иран может подключиться к системе «Мир» через несколько месяцев после переговоров и согласия обеих сторон», — заявил ILNA генеральный директор управления по банковским и страховым вопросам ведомства Корбан Эскандари.
Он отметил, что переговоры между Центральным банком Ирана и российской стороной продолжаются. Эскандари заметил, что с подключением к системе оплата услуг между Ираном и Россией сможет осуществляться с помощью карты «Мир», а процедура финансового обмена между двумя странами станет проще.
6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезных подвижках в использовании карты «Мир». По его словам, работу с российской платежной системой осуществляют пять банков.
19 июля в платежной системе «Мир» назвали страны, в которых можно расплачиваться ее картами. Помимо Турции в список вошли Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
18 июля посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что финансовые учреждения страны рассматривают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир» и обсуждают этот вопрос с российскими коллегами.